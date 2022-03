A 34 anni Pedro vuole concentrarsi sul campo: "Ho ancora un anno di contratto qui alla Lazio, quando sarà finito deciderò cosa fare. Per ora rimango qui, poi si vedrà". L'attaccante spagnolo ha parlato così in un'intervista a Radio Marca Tenerife, aggiungendo: "Ho ancora uno o due anni di calcio e per il futuro è tutto aperto, anche se è vero che ho alcuni problemi personali che complicano la situazione. Vorrei essere più vicino a Barcellona per stare con i miei figli, il calcio limita la vita personale; ma la felicità va messa prima del lavoro".



"Sono molto contento della mia carriera e di quello che ho realizzato. La somiglianza con Pedri è curiosa, abbiamo nomi simili e siamo tutti e due di Tenerife; gli auguro di continuare a giocare su questi livelli e che possa vivere un periodo di successi al Barcellona".