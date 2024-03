Lazio, Pellegrini squalificato: salta la Juventus, chi gioca al suo posto

La Lazio prosegue nel suo momento di difficoltà acuta dopo le dimissioni di Maurizio Sarri: poco dopo la mezz'ora della partita di Frosinone, sotto per 1-0, il terzino Luca Pellegrini si è fatto ammonire e dunque per lui scatterà la squalifica. E' una squalifica pesante per i biancocelesti e per Pellegrini stesso, che dovrà saltare la gara da ex contro la Juventus.



CHI GIOCA AL POSTO DI PELLEGRINI - In quella che dovrebbe essere la prima col nuovo allenatore Igor Tudor, Pellegrini dovrebbe lasciare le fasce a Marusic e Lazzari. E' quella con l'ex SPAL la sostituzione che è poi avvenuta all'inizio del secondo tempo.