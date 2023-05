Luca Pellegrini ha convinto tutti a Formello. Sarri vorrebbe la conferma del terzino sinistro, arrivato alla Lazio a gennaio in prestito dalla Juventus. Il classe '99 ha realizzato il sogno di vestire la maglia della sua squadra del cuore e vorrebbe proseguire la sua avventura in biancoceleste. L'ostacolo però è il prezzo. Il diritto di riscatto fissato quattro mesi fa a 15 milioni molto difficilmente sarà esercitato dal club capitolino. Si attenderà invece la scadenza dell'accordo attuale (20 giugno) per poi sedersi nuovamente al tavolo con i bianconeri a trattare una nuova operazione.



In ballo c'è anche la questione dello stipendio, che il ragazzo ha accettato di decurtarsi per trasferirsi in questa seconda parte di stagione a Roma. E una buona fetta della cifra viene comunque pagata dalla Juve. In estate quindi sarà necessario ridiscutere totalmente gli accordi tra le parti e di certezze che si possa trovare facilmente una quadra ce ne sono poche. Di sicuro c'è solo la volontà di Lotito di provare ad accontentare il tecnico toscano. Ma il futuro di Pellegrini per il momento è ancora tutto da definire.