C'è apprensione in casa Lazio per le condizioni di Danilo Cataldi. Il rischio è che la sua stagione possa considerarsi già conclusa. Sarri è andato su tutte le furie nei giorni scorsi per la sottovalutazione del problema al polpaccio: la lesione muscolare di 2 centimetri non era stata notata dagli esami svolti dopo il match contro l'Inter, per questo i protocolli di recupero nei giorni scorsi non stavano dando i risultati sperati. Domani sono previsti per lui ulteriori controlli. La sua assenza a Udine è praticamente certa. Il tecnico spera di poterlo riavere per il 28 maggio con la Cremonese o almeno per l'ultima con l'Empoli. Le sensazioni però non sono affatto positive a Formello.