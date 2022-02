Immobile scalpita. Giovedì contro il Porto vuole giocare. Attende il via libera per riaggregarsi al gruppo e intanto lavora da solo per farsi trovare pronto da Sarri. Il mister punta su di lui per ribaltare il risultato dell'andata.



Il TRIDENTE All'Olimpico in attacco la Lazio si presenterà con Felipe Anderson e Cabral sulle fasce e Ciro centravanti. Questa almeno la speranza del tecnico, che sarà orfano sia di Zaccagni, per squalifica, sia di Pedro, per infortunio. Serviranno almeno due gol di scarto per passare il turno. Con l'1-0 si andrebbe ai supplementari, visto che da quest'anno non è più in vigore la regola dei gol in trasferta.



Il PIANO B Se però il bomber numero 17 non dovesse farcela a tornare, l'alternativa di Sarri è Cabral. L'allenatore toscano potrebbe infatti confermare il capoverdiano come falso 9, tenedo Pipe sulla destra e inserendo a sinistra uno tra Moro e Romero. Soluzione d'emergenza, che alleggerirebbe non poco il potenziale offensivo. Ma che sarebbe anche l'unica possibile per mantenere il tridente. Immobile però è pronto a tutto per scendere in campo, anche se non dovesse essere al 100%. L'occasione di riassaggiare i palcoscenici europei con un'avversaria di livello è ghiotta e lui vole coglierla anche perché potrebbe essere la partita giusta per raggiungere un'altra vetta. Con un gol appaierebbe Inzaghi, a quota 20, in vetta alla classifica dei marcatori biancocelesti nelle competizioni UEFA.