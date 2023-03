La Lazio sta monitorando diversi profili per l’attacco, viste le difficoltà riscontrate nel reperire un vice-Immobile nelle ultime sessioni di mercato. Secondo diverse testate, uno dei papabili nomi è quello di Ben Brereton Diaz, attaccante del Blackburn. Il ventitreenne cileno ha segnato 12 gol e servito 4 assist in stagione e sarebbe un opzione interessante per Maurizio Sarri.