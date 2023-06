Marcos Leonardo è il candidato principale per il ruolo di vice-Immoble , ma il profilo di Mateoresta sempre in piedi in orbita. L'italo-argentino è il piano B, anche se su di lui c'è la concorrenza della Fiorentina . Era stato proposto ai biancocelesti già in inverno e da allora il prezzo del cartellino è lievitato. Il Tigre chiede almeno 15 milioni ora, ma il problema principale non è tanto il costo, quanto il fatto cheSe ne riparlerà quindi eventualmente ad agosto, sempre che la questione "attaccante di riserva" non venga risolta già prima, come spera Sarri.