La Lazio prova a piazzare Durmisi, ma cominciano a mancare le pretendenti. Non si è mai ambientato in Italia, il danese non ha trovato spazio nello scacchiere tattico di Inzaghi. Dopo qualche timido approccio del Marsiglia, anche le altre pretendenti sembrano latitare.



MERCATO LAZIO - Su Durmisi si era fatto avanti il Besiktas, lo stesso Fenerbahce aveva chiesto informazioni, ma, come riporta il Messaggero, nessuna delle due squadre sembra in grado di accontentare la Lazio. Tare vuole almeno 4 milioni per ammortizzare l'acquisto dell'ex Betis, e nessuno sembra volerli sborsare.