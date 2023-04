La Lazio sogna in grande e se dovesse confermare una classifica che la vedrebbe fra le partecipanti alla prossima Champions League avrebbe un grosso margine operativo per rinforzare la rosa sul mercato. Sarri vuole un rinforzo in fascia che possa portare definitivamente Felipe Anderson nel ruolo di vice-Immobile all'occorrenza e senza indebolire un reparto che oggi ha di fatto nei soli Zaccagni e Pedro dei rinforzi di livello.



L'obiettivo di mercato più concreto diventa quindi, secondo il Corriere dello sport, quello di portare in biancoceleste Domenico Berardi, che però ha una valutazione di 40 milioni di euro. Per questo l'alternativa si sposta all'estero ed è quel Jesper Karlsson dell'Az Alkmaar che ha eliminato proprio la truppa di Sarri dalla Conference League con 3 assist e 1 gol nelle due partite giocate.