Emerson Palmieri o Fabiano Parisi, sono questi i due candidati preferiti a sinistra per la Lazio. Tra le priorità nella rosa da consegnare a Sarri per l'anno prossimo infatti c'è un terzino per la corsia mancina. Il tecnico ha espresso le sue preferenze alla società e, come riporta il Corriere della Sera oggi, l'italo-brasiliano del Chelsea - quest'anno in prestito al Lione - e il classe 2000 dell'Empoli sono i due profili più graditi.



Il primo è stato già allenato dal mister toscano proprio ai Blues. Il secondo è un talento in rampa di lancio che si è messo in bella mostra quest'anno e su cui Tare aveva posato gli occhi già nelle scorse due sessioni di mercato. I costi delle eventuali operazioni potrebbero non essere particolarmente elevati, nonostante le differenti situazioni contrattuali. L'empolese è in scadenza nel 2023, mentre l'ex giallorosso è legato ai londinesi fino al 2024, ma non rientra più nei piani del club. Per ora non si registrano mosse ufficiali dei biancocelesti, ma intanto il mirino è stato puntato.