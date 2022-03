Rivoluzione in vista a centrocampo per la Lazio. Per la prossima stagione ci saranno le partenze di Milinkovic-Savic e Luis Alberto che, probabilmente, lasceranno la Capitale. In entrata Maurizio Sarri starebbe studiando un piano a parametro zero ed un profilo che piace sarebbe quello di Filip Djuricic del Sassuolo. Il calciatore trentenne è però ai box dallo scorso ottobre per un infortunio. Lo riporta il Messaggero.