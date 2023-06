La Lazio è alla ricerca di un nuovo secondo portiere. Maxiamiano, bocciato da Sarri, dopo una stagione deludente ha le valigie pronte. In pole per sostituirlo c'è sempre Audero, ma la Sampdoria non fa sconti nonostante la retrocessione. Si valutano quindi le possibili alternative, tra cui - secondo il Messaggero - il baby prodigio della Fiorentina, Tommaso Martinelli. La carta d'identità dice 17 anni, ma la passata stagione è stato assoluto protagonista con la Primavera di Aquilani. Ai Viola peraltro interessa molto, a loro volta per la porta, proprio il profilo di Luis Maximiano. Possibile quindi che nelle prossime settimane i club possano sedersi a parlare di possibili intrecci di mercato.