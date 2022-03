C'è anche Marco Silvestri nella lista dei candiati per la porta della Lazio. Il nome del trentunenne estremo difensore dell'Udinese lo riporta oggi il Corriere dello Sport, come possibile piano B se le altre alternative dovessero diventare irragiungibili.



Il calciatore, nativo della provincia di Reggio Emilia, si era messo in bella mostra la passata stagione con l'Hellas Verona. In estate il trasferimento in Friuli, dove ha collezionato 38 presenze in A fin qui e 2 in Coppa Italia, tenendo la porta inviolata per 6 volte. Arrivato per circa 10 milioni, potrebbe partire per una cifra simile o di poco superiore