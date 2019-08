Derby di mercato per la punta. La Lazio sta cercando un attaccante che faccia riposare Ciro Immobile, che gli permetta di avere un ricambio affidabile. La lista dei papabili è lunga, tra i nomi possibili c'è anche quello dell'ex Milan Nikola Kalinic. Per cui si rischia un derby di mercato.



MERCATO LAZIO - Nelle ultime ore pare che la Roma abbia intrecciato rapporti con l'entourage del giocatore, di proprietà Atletico Madrid ma ai margini del progetto tecnico. In casa giallorossa Schick e Defrel potrebbero salutare, la Roma sta lavorando su un prestito con diritto di riscatto.