Continua il valzer dei nomi intorno alla Lazio. I biancocelesti tengono gli occhi aperi su possibili occasioni per il ruolo di terzino sinistro e l'ultimo nome spuntato fuori proprio oggi è quelli Samuele Birindelli del Pisa. Ventiduenne, autore di un'ottima stagione in B, con anche un gol in trentatrè presenze, secondo La Nazione avrebbe attirato l'attenzione del club capitolino.



Il suo profilo è però attenzionato anche da Parma e Sassuolo. Lotito e Tare inoltre regaleranno a Sarri un nuovo elemento sulle fasce solo se verrà ceduto qualcun altro.