Ospite di un evento elettorale a Viterbo, ieri sera Claudioè tornato a parlare del rapporto con i tifosi della. Il patron biancoceleste ha raccontanto prima un aneddoto, in ricordo anche dello scomparso, ex portavoce del club."Mi trovavo a Ladispoli con Arturo Diaconale che non c’è più. Citofonai al primo abbonato di quell'anno e gli dissi che ero il presidente Lotito. Lui pensò fosse uno scherzo e riattaccò il citofono senza aprirmi. Riprovai un'altra volta, poi alla terza gli dissi di scendere o almeno di affacciarsi, così avrebbe visto di persona che ero davvero io. Rimasero colpiti. Erano una bella famiglia di laziali. Ecco, i. Io sono il padre di quella dei laziali"."Non sono abituato a vendere sogni, bensì realtà.Nel calcio però quando porti i fatti, la gente non torna sui propri passi. Al contrario, vuole sempre di più. Quando vincemmo la Supercoppa contro l'Inter di Mourinho, la partita dopo allo stadio non c'era nessuno. I laziali sono un po' particolari in questo, forse li ho abituati troppo bene...""I romanisti invece sono contenti anche se la squadra va male. Partono a inizio stagione per vincere tutto, poi si accontentato di lottare per altre posizioni., hanno fatto collette, sono stati depauperati, però erano coinvolti emotivamente. In passato ci sono state persone abituate a mungere la vacca, poi si sono trovate un presidente che ha detto stop. E non l'ho fatto non per me, ma per la società".