Lucas Leiva come Klose, Lulic e Parolo. Per il brasiliano si prospetta lo stesso destino degli ultimi 3 grandi nomi vicini andati a scadenza con la Lazio. Una fine della carriera agevolata dal mutismo della società. Ne parla oggi Il Messaggero.



Il centrocampista brasiliano aveva in mente di andare in America - negli USA o tornare in patria, era ancora da decidere - ma dopo gli ultimi mesi in biancoceleste non disdegnerebbe di poter restare un altro anno e magari parlare anche con la dirigenza per un futuro nel club. La famiglia si trova bene qui a Roma e lui potrebbe anche accettare una veste part-time. Da Lotito e Tare però non arriva alcun segnale. Anzi, il suo addio, si legge sul quotidiano, rientra nel piano di ridimensionamento del monte ingaggi (2,3 milioni a stagione lo stipendio del mediano, ndr) che aiuterà a sbloccare l'indice di liquidità per il mercato. La strada sembra quindi tracciata. Il sentiero per Leiva è lo stesso delle altre vecchie glorie che hanno chiuso la loro carriera a Formello.