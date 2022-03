La Lazio ha offerto il rinnovo di contratto a Patric. La notizia la scrive oggi Il Messaggero, sottolineando che l'ex canterano del Barcellona, in scadenza a giugno, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro.



Corteggiato a gennaio dal Valencia, fu Sarri a chiederne la permanenza. Il club spagnolo si è rifatto sotto ultimamente, presentando una nuova offerta di ingaggio per giugno, ma il sì non è ancora arrivato. E così la società biancoceleste, un po' a sorpresa rispetto alle attese, avrebbe deciso di provare a trattenerlo a Roma. Le sue prestazioni quest'anno hanno convinto lo staff e la dirigenza della sua validità come jolly sia laterale che al centro della linea a 4. La proposta messa sul piatto dai biancoceleste per prolungare di un altro anno la sua avventura capitolina non sono note, ma le indiscrezioni parlano di cifre leggermente inferiori rispetto alle attuali. Valutazioni in corso quindi per il classe '93 il cui futuro ora non è affatto scontato.