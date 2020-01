Luis Alberto pigliatutto: vuole Champions e poi il rinnovo. Il centrocampista biancoceleste è uno dei protagonisti dell'ascesa della Lazio in questa stagione, le sue giocate per ora valgono il terzo posto. Per Inzaghi è un titolarissimo, e le insidie del Siviglia sembrano oramai lontane.



RINNOVO LUIS ALBERTO - Tanto che la Lazio vorrebbe proporgli il rinnovo. Dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions: Lotito e Tare gli hanno dato appuntamento a fine stagione per firmare il nuovo contratto. Pareggerà almeno lo stipendio degli altri big: Luis Alberto arriverà a percepire 3 milioni di euro all'anno.