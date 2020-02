La Lazio si mette al lavoro per blindare Luiz Felipe. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste ha già messo in agenda la trattativa per il rinnovo del contratto al difensore italo-brasiliano, attualmente in scadenza nel 2022. La nuova intesa consentirebbe al calciatore di guadagnare una cifra più alta rispetto all'attuale ingaggio inferiore al milione di euro netto a stagione. La Lazio non vuole correre il rischio di perderlo, dopo averlo pescato in un club di Serie D brasiliana, l’Ituano, grazie ad una felice intuizione del ds Tare. Gli estimatori non mancano, sia in Italia sia all’estero: occhio a Juve, Inter e Milan.