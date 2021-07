Ormai non è più un segreto che la cessione decisiva per sbloccare il mercato della Lazio è quella di Correa. Il Tucu al momento è stato accostato a diverse squadre, ma la pista più calda fino a qualche giorno fa sembra improvvisamente raffreddarsi. Come riporta Repubblica infatti perde quota l'ipotesi Psg. Il quotidiano specifica che al momento il futuro di Correa sembra parlare in inglese. Arsenal e Tottenham sono sulle sue tracce.