Si avvicina l'addio di Angelo Peruzzi alla Lazio. Il club manager sarebbe pronto a rescindere il contratto fino al 2023. Il segretario generale ha preparato tutta la documentazione. Come riporta Il Messaggero l'ex portiere avrebbe chiesto maggiore autorità a Lotito, ma il patron non gli avrebbe dato risposta. Motivo che avrebbe spinto il club manager ad abbandonare i biancocelesti. Come suo successore si è pensato anche a Marco Parolo, ma sempre secondo il quotidiano è un'ipotesi da escludere.