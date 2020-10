Sono 13 in totale i calciatori della prima squadra a disposizione di Simone Inzaghi in vista di Bruges-Lazio. Il tredicesimo infatti, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, è Andreas Pereira. L'ex United, uscito da poco dall'influenza (ha saltato 12 giorni), nei tamponi di due giorni fa era risultato positivo e di conseguenza era stato bloccato per la sfida. Il test di di controllo però, come ci si aspettava, ha dato esito negativo. Quindi per lui è arrivato il via libera per la trasferta belga. Ieri sera ha raggiunto i compagni con un charter privato che ha fatto scalo ad Amsterdam. Stasera nella delicata sfida dello stadio Jan Breydel ci sarà anche lui.