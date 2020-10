In attesa del fischio d’inizio di domani sera, alle ore 18:45 è andata in scena la conferenza stampa di Simone Inzaghi direttamente dallo stadio Jan Breydel ha presentato il match tra Lazio e Bruges. Ecco come si è espresso in conferenza stampa il tecnico biancoceleste, soprattutto in merito alle grandi assenze.



Sui pochi convocati…

“Per quanto riguarda i convocati abbiamo dei giocatori rimasti a Roma, siamo in 16. Domani in base a ciò che è successo oggi la società farà un comunicato”.



Ancora sulle difficoltà…

“Chiaramente non ci aspettavamo tutto ciò. Volevamo venire qui a Bruges al completo, ma ora queste problematiche ce le hanno tutti. Sono sicuro che chi scenderà in campo domani darà il 100% per la maglia della Lazio”.



Che squadra bisogna aspettarci senza i titolari tipo Immobile?

“Questo è un momento di emergenza, ma comunque sono fiducioso per coloro che scenderanno in campo. Saremo competitivi”.



Sul Bruges…

“Senz’altro il Bruges è un’ottima squadra con giocatori importanti. Il centrocampo è il suo reparto migliore. Il Bruges si giocherà la qualificazione fino all’ultima giornata. E’ una squadra fisica che corre molto”.



Sui recuperi dell’ultimo minuto…

“Stiamo valutando perché stanno facendo gli ultimi tamponi, ma io penso a quelli che ho e sono arrivati oggi, poi se riusciremo ad aggiungere qualcuno ben venga”.