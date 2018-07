Quattro ipotesi per il dopo Felipe Anderson. Papu Gomez è il preferito di Simone Inzaghi, ma non decolla la trattativa con l'Atalanta, che chiede almeno 15 milioni, mentre la Lazio non vuole andare oltre i 10 milioni. Più semplice è quella che porta allo spagnolo Lucas Perez (Arsenal), sponsorizzato dal connazionale Luis Alberto: i due hanno giocato insieme nel Deportivo La Coruna. Nell'Arsenal gioca anche il giovane nigeriano Alex Iwobi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il sogno dei biancocelesti è l'argentino Angel Correa dell'Atletico Madrid.



Intanto è imminente la chiusura definitiva dell'affare Wesley, il nuovo vice Immobile. Il trasferimento in prestito (in via di ultimazione) di Caicedo al Bursaspor ha sbloccato la trattativa per l’attaccante brasiliano del Bruges. Che potrebbe arrivare nel ritiro di Auronzo la prossima settimana.