Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Udinese: "Non stiamo qui a dire arriveremo in Champions, dobbiamo fare più punti possibili quindi ogni partita è fondamentale. Il resto è fuffa. Milan? Abbiamo chiuso, ci ripenseremo alla vigilia della Coppa Italia. Ora pensiamo a questa partita che sarà difficile. Quota Champions? Non pensiamo a queste cose, dobbiamo ragionare partita dopo partita. Finita ogni partita, a prescindere dal risultato, va archirivata e mettere la testa a quella dopo".