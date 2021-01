Con il passare dei giorni continuano ad intensificarsi le voci su presunte mosse di mercato in casa. Prima l'esterno sinistro, poi il difensore, il tutto compreso nelle costrizioni dei limiti di lista. Al momento, conal posto di, la Lazio potrebbe aggiungere solamente giovani di serie, ovvero under 22.Eppure alla società biancoceleste continua a piacere un difensore finito ai margini dell'. Si tratta del campione del Mondo 2014 con la, Shkodran, ex. Ormai è finito ai margini delle gerarchie dicon i Gunners. Ancora peggio è andata a, relegato tra i fuori rosa. Quest'anno Mustafi ha totalizzato solamente 9 presenze (3 in Premier League, 5 in Europa League e 1 in Carabao Cup). Da tempo la Lazio segue il suo profilo. Il calciatore andrà in scadenza a fine stagione e al momento può già accordarsi con altri club. Agile, forte di testa e soprattutto di esperienza internazionale. L'unico neo è la sua fragilità: si fa male spesso e a luglio scorso è stato operato al tendine del ginocchio.Nonostante ciò, il calciatore ha caratteristiche che attirano il club capitolino, ma al momento intavolare una trattativa non è semplice. Che un altro difensore serva non è certamente in dubbio. Qualora però la Lazio volesse accaparrarsi a gennaio Mustafi dovrebbe valutare diversi fattori.(su tutti la Lazio sta cercando di piazzare). Dopodiché, poiché Mustafi è un over 22 (classe '92),, considerata già completa così dae la società., visto che il contratto dell'ex Samp scadrà tra sei mesi, e al momento si può accordare con qualsiasi altro club. La Lazio si mantiene vigile.