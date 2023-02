Pietra tombale sull'idea di rendere illa nuova casa della. L'assessore allo sport di Roma Capitale, Alessandro, ha risposto oggi alle dichiarazioni di Lotito in radio . Il presidente biancoceleste aveva già lasciato intendere che un progetto non sarebbe di fatto mai stato presentato dalla Lazio, perché mancano le garanzie di poter poi effettivamente portare avanti il lavoro. L'esponente della giunta capitolina questa mattina ha rilasciato questo comunicato:"Sulla riqualificazione dello Stadio Flaminio abbiamo aspettato, dando priorità alla Lazio e ai suoi tifosi. È singolare che il presidente Lotito sostenga che il parere della Soprintendenza, peraltro relativo ad una diversa proposta di riqualificazione, renderebbe impossibile la presentazione del ‘progetto Lazio’ che invece avrebbe potuto utilizzare il cosiddetto emendamento ‘sblocca stadi’ del Decreto Semplificazioni.Del resto,, soprattutto oggi che i pareri sono stati accentrati alla Direzione Generale del ministero al fine di velocizzare nel Paese il processo di trasformazione e di valorizzazione per garantire stadi moderni e adeguati alle esigenze di sicurezza., non è vero che sarebbe stato bocciato in partenza. Con la Giunta Gualtieri avremmo accompagnato la Lazio, nel rispetto delle norme, per arrivare all’ampliamento dei posti e alla copertura degli spalti.e per la nostra città, che merita due squadre di calcio ciascuna con un proprio stadio di proprietà. L’unica consolazione è che". Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Dopo le speranze alimentate nei mesi scorsi, il sogno dei tifosi biancocelesti di rivedere la Lazio giocare nello storico impianto dell'omonimo quartiere può dirsi definitivamente infranto.