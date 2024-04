Lazio, piove sul bagnato: Immobile e Romagnoli tornano in infermeria

Si conferma una stagione maledetta quella di quest'anno per la. Al ko neldi ieri, che compromette irrimediabilmente la corsa Champions dopo mesi di risultati altalenanti, si sommano due nuovi infortuni tra i big della rosa. Come confermato dallo stesso Tudor nel post gara (oltre che dai due sfrotunati protagonisti),che rischiano di tenerli fuori per diverse settimane.Il capitano biancoceleste ha detto di aver accusato, al primo contrasto subito.Si sottoporrà nelle prossime ore ai controlli di rito. Dita incrociate in casa Lazio per non dover vedere la sua stagione conclusa con due mesi di anticipo. Gli ultimi due anni per Immobile sono stati un autentico calvario dal punto di vista degli infortuni: 5 le gare saltate in questa stagione tra campionato e coppa, con lo stop più importante coinciso con le vacanze natalizie, che non gli ha consentito di lavorare a dovere nel richiamo di preparazione atletica che Sarri aveva studiato per la squadra. Nel 2022-23 invece era stato fuori per infortunio o comunque per non perfette condizioni fisiche in ben 12 gare in tutte le competizioni.

Quello di Romagnoli invece è unDa subito è sorto il sospetto di uno stiramento, ma tutto deve essere ancora accertate dagli esami strumentali.Tra novembre e dicembre scorso infatti, per un una problematica simile, sempre ai gemelli e accusata sempre dopo un derby (quello d'andata finito 0-0), era stato costretto a saltare sei gare, tornando in campo solo a gennaio. Sia lui, sia Immobile andranno quindi ad aggiungersi agli altri tre lungodegenti dell'infermeria, Provedel, Lazzari e Zaccagni. Che molto difficilmente torneranno prima di un paio di settimane (nella migliore, ma anche più remota, delle ipotesi). Altri problemi in più per Tudor che si può dire abbia iniziato la sua avventura sulla panchina della Lazio in maniera traumatica, in tutti i sensi.