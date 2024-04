Roma-Lazio, MOVIOLA LIVE: Isaksen chiede un rigore. Giallo a Vecino

Redazione CM

30 minuti fa



Roma e Lazio si affrontano allo Stadio Olimpico nella 31esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18, dirige l'incontro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



ROMA – LAZIO Sabato 06/04 h.18.00



Arbitro: Guida

Assistenti: Di Iorio - Perrotti

Quarto ufficiale: Fabbri

VAR: Irrati

AVAR: Maresca



28' - Timide proteste Lazio, Isaksen chiede un rigore per un lieve contatto al limite dell'area: tutto regolare per l'arbitro Guida e il VAR non interviene.



21' - Duro intervento in ritardo su Llorente: Vecino è il primo ammonito del derby.