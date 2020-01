La Lazio guarda al futuro, ma vuole lottare per la Champions fino alla fine. Per questo motivo Inzaghi sta pressando Tare: vorrebbe uno sforzo sul mercato, è stato ascoltato su Immobile, Acerbi e Lazzari, come riporta il Messaggero non pretende la luna ma sta aspettando un bomber di scorta. Per questo, su consiglio del fratello Pippo, ha chiesto a Tare Paloschi, che Semplici alla Spal ha utilizzato poco quest'anno.



MERCATO LAZIO - I rapporti con la Spal sono ottimi, potrebbe andare a Ferrare anche Berisha. Piccolo problema: Lotito vorrebbe portare Jallow da Salerno e valorizzarlo. Adekanye è stato lucido contro la Salernitana, ma non ha ancora i movimenti che Inzaghi vuole. Jallow si lancia in profondità, ha caratteristiche diverse da Immobile e Caicedo, Inzaghi lo ha approvato come piano B. Ma vorrebbe Paloschi.