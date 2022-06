Il futuro di Milinkovic è ancora tutto da scrivere. La pista che porta in Premier League è tornata calda negli ultimi tre giorni, con Tare protagonista di un viaggio a Londra. Il Chelsea sembra volersi fare avanti per il serbo. Tuchel stravede per lui e, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, il blitz del ds della Lazio nel Regno Unito potrebbe aver gettato le basi per approfondire i discorsi.



In casa Blues ci sono tre profili che interessano ai biancocelesti: Kepa, Emerson Palmieri e Loftus Cheek. Quest'ultimo in realtà è stato smentito settimane fa proprio dallo stesso dirigente albanese, ma per gli altri due potrebbe aprirsi l'ipotesi di un inserimento in una maxi-operazione per il Sergente. L'ostacolo più grande è il FFP che, per ammissione della stessa società londinese, impedirà di fare grandi follie sul mercato.