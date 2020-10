IL TABELLINO

Ladell'emergenza totale si butta in trincea e si prende un punto con sacrificio, sforzi quasi commoventi in Belgio.n forma, vivace, forte del successo contro lo Zenit. Non può essere la Lazio che ha macinato il Borussia:una gara di trincea fino allo stremo. Con una punta di rammarico: a ranghi completi, come sarebbe finita?DECIMATI - La partita col Club Brugge della Lazio non comincia col fischio iniziale, ma prima.: i tamponi della UEFA hanno svelato praticamente un focolaio a Formello. La Lazio non comunica nulla ufficialmente, ma a partire per il BelgioNella mattinata di mercoledì arriverà anche Andreas Pereira. Fuori in tanti, da Luiz Felipe a Luis Alberto, passando per Lazzari fino ad arrivare a Ciro Immobile. Mezza squadra, prima della Champions League., con 5 Primavera. Questo è il calcio al tempo del Covid,rispetto a quello a cui siamo abituati.La Lazio parte sorniona, in attesa, il Brugge sembra in grado di fare male: Diatta sulla destra è una freccia, Fares per tenerlo deve sfidarlo di continuo, tra buone e cattive oscillante come un pendolo perpetuo. Tutti e due ammoniti, una specie di match di MMA sulle motociclette. Al 15' Correa trova un guizzo letale .Servito da Marusic, a trovare sincronie e automatismi. Due su tre sono appena tornati in campo, anche loro appena fuori dal tunnel Coronavirus. La Lazio va in modalità gestione, storicamente poco adatta alla squadra di Inzaghi, ma sembra reggere Si capisce subito che: Marusic ha autonomia ridotta (meno di un tempo, il primo, contro il Bologna), cerca di tenere, Fares è già ammonito a sinistra, così come Patric e Hoedt, Caicedo ha la spalla malridotta, fa fatica ma resiste.Parola d'ordine: sacrificio. Coperture, ordine, la difesa sembra reggere ma Patric è una specie di pass per il gol belga:e l'arbitro Taylor - dopo review al Var - concede un rigore che Vanaken (fino a quel momento muto) trasforma in urlo dei padroni di casa. Si va così sul pari a riposo, e Inzaghi già urla, nei minuti finali del primo tempo, quanto manca, scandendo i tempi sul cronometro do una squadra provata. Un mantra:in pochi, malconci, contro una squadra che diventa più frizzante col passare dei minuti. Entra Pereira, altro ticchettio, quello dei cambi che non ci sono, ne rimane uno che non sia un Primavera. Il secondo tempo inizia con una palla-gol Brugge, Dennis da posizione defilata sparacchia su Reina.Trincea e fatica, la Lazio sembra un immenso coccodrillo sonnacchioso, che copre bene il campo ma si muove lenta, come fuori dall'acqua.Esce Fares, ammonito e stanco, Muriqi in campo, la Lazio si mette a 4.. Correa diventa un esterno così come Pereira, Parolo un difensore centrale:Soffre la Lazio, Reina ancora decisivo su un colpo di testa di Rits, poi Sobol a porta vuota sciupa e manda fuori. Inzaghi deve pescare tra i Primavera: Caicedo getta la spugna,. Il tecnico del Brugge, Clement, fa un favore ad Inzaghi, non fa cambi fino all'80', non inserisce forze fresche, quasi voglia contribuireOccasioni ce ne sono, l'immersione improvvisa del coccodrillo Lazio per poco non la fa diventare letale:. Vormer risponde sparando alto, dopo una deviazione di Reina sui suoi piedi. La palla-gol capita pure all'ex United Pereira che non trova il tempo. Ma è un grande tributo quello che il triplice fischio sancisce: l. Il girone è aperto, totalmente: la Lazio col Borussia ha dimostrato forza titanica, contro il Brugge altro. L'altra faccia della moneta del calcio, la fatica, la fede nel mister, la trincea quando è obbligatoria. Pochi ma fedeli, pochissimi ma buoni, anche questo significa essere da Champions League.Marcatori: 14' Correa (L), 41' rig. Vanaken (B)Assist: 14’ Marusic (L)Bruges (3-5-2): Mignolet; Clinton, Kossonou, Deli; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; De Ketelaere (83' Lang), Bonaventure (88' Krmencik). All.: Clement.Lazio (3-5-2): Reina; Patric (46' Pereira), Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares (54' Muriqi); Correa, Caicedo (68' Czyz). All.: Inzaghi.Arbitro: Anthony Taylor (Ing).Ammoniti: 31' Diatta (B), 35' Fares (L), 41' Patric (L), 45' Hoedt (L), 58' Akpa Akpro (L), 68' Bonaventure (B), 75' Czyz (L).