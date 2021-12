Con 29 gol subiti nelle prime 15 giornate di campionato, la Lazio è la terzultima difesa della Serie A insieme a Cagliari, Genoa e Sampdoria dopo Spezia (34) e Salernitana (31): mai così male dalla stagione 1957-58, 64 anni fa.



Domenica a Genova potrebbero tornare titolari Lucas Leiva e Basic al posto di Cataldi e Luis Alberto, con Zaccagni che insidia Felipe Anderson. In porta Strakosha potrebbe essere preferito a Reina: "Se ne viene fuori solo con il lavoro a testa bassa e l’umiltà".



In vista del mercato di gennaio Sarri ha chiesto un vice-Immobile (il norvegese Botheim il candidato) e un terzino sinistro (ipotesi Angileri del River Plate), ma il ventaglio delle richieste sarà quasi certamente allargato. Sempre secondo il Corriere dello Sport, farebbero comodo un incontrista a centrocampo, un centrale difensivo e anche un portiere (considerando che Strakosha, non avendo rinnovato, potrebbe partire). Per quest'ultimo ruolo, oltre alla suggestione Kepa (Chelsea), si fa strada una pista che porta all'ex Fiorentina Neto, ora al Barcellona.