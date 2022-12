La Lazio si sta costruendo in casa il futuro della propria porta e se i dubbi su Maximiano continuano e se la ricerca di un portiere sul mercato non si è fermata nonostante l'esplosione di Provedel, all'orizzonte non troppo lontano si stanno innalzando i guantoni di Davide Renzetti (foto sito Lazio) talentuosissimo portiere classe 2006 che si alterna fra Under 17 e Under 18 e che presto potremo vedere in Primavera 2.



RICORDA MERET - Sì perché la Lazio da ormai un anno ha deciso di cambiare strategia con il proprio settore giovanile che, nelle mani di Fabiani e Bianchessi, stanno cercando di valorizzare e intrecciare il più possibile il percorso dei ragazzi biancocelesti con la Prima Squadra. E Renzetti è il profilo più importante delle giovanili della Lazio con un fisico importante e slanciato abbinato a una reattività estrema fra i pali e, soprattutto, nello scendere a terra sugli interventi bassi. Intanti fra gli addetti ai lavori che seguono da vicino il mondo lazio dicono che può ricordare addirittura il primo Meret.

Un percorso di crescita costante e da protagonista con le squadre giovanili della Lazio che l'ha portato allaUn'occasione unica, così come quella che l'ha portato adIl preparatore Grigioni lo segue come un'ombra e Davide, senza fretta si sta costruendo un futuro luminoso davanti a sé.