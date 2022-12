Secondo giorno di allenamento per il Napoli a Castel Volturno. Ma è già tempo di partire, in vista c'è il ritiro ad Antalya, in Turchia, con gli azzurri che saranno impegnati per due settimane. Assenti i cinque calciatori impegnati ai Mondiali, Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Così Spalletti ha deciso di portare sei ragazzi della Primavera, ovvero i difensori Benedetto Barba (2003), Daniel Hysaj (2004), i centrocampisti Iaccarino (2003), Marchisano (2004), Spavone (2004) e l'attaccante Russo (2005). Ecco l'elenco completo dei convocati:



PORTIERI: Idasiak, Marfella, Meret, Sirigu.



DIFENSORI: Barba (2003), Di Lorenzo, Hysaj (2004), Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.



CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Gaetano, Iaccarino (2003), Marchisano (2004), Lobotka, Ndombele, Spavone (2004), Zerbin.



ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo (2005), Simeone.