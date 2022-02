A guidare l'attacco della Lazio stasera contro il Porto ci sarà Ciro Immobile. Il centravanti dovrà vedersela con il portoghese Pepe, roccioso centrale dei dragoni, con un passato importante al Real Madrid e colonna difensiva anche del Portogallo, con cui l'Italia potrebbe dover incrociare i destini per giocarsi l'accesso a Qatar 2022.



Come suggerisce il Corriere dello Sport oggi, quella tra il bomber numero 17 e il brasiliano naturalizzato portoghese sarà quindi una sfida in chiave mondiale. Un occasione per l'attaccante della Nazionale di studiare dal vivo le caratteristiche del diretto avversario. Portare la Lazio agli ottavi di Europa League può quindi essere la prova generale per poi trascinare la selezione di Mancini alla qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.