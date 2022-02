Sarà il tedesco Deniz Aytekin a dirigere giovedì sera alle 18:45 all'Olimpico la gara di ritorno di Europa League tra Lazio e Porto. Arrivano dalla Germania anche tutti gli assistenti. I guardalinee saranno Christian Dietz e Dominik Schaal. IV uomo Martin Petersen. VAR Bastian Dankert, AVAR Christian Dingert.



DUE PRECEDENTI Non sarà il primo incrocio tra la Lazio e l'arbitro di Norimberga. Nel 2015 il fischietto di origini turche aveva diretto la gara di andata dei sedicesimi di finale tra i biancocelesti e la Steaua Bucarest, giocata in Romania e finita con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Risultato poi ribaltato al ritorno. Più recente invece il secondo precedente, avvenuto in occasione dello 0-0 all'Olimpico contro l'OM nella fase a gironi di quest'anno.



INCUBO TRICOLORE In generale non sono affatto positivi i numeri di Aytekin con le italiane, nemmeno parlando di Nazionali. Sei le gare dirette, tra club e Azzurri, e sei i pareggi maturati sul campo. Una serie da incubo a cui gli uomini di Sarri si augurano di porre fine. Anche perché con un ennesima x le aquile sarebbero fuori dalla competizione.