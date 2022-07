Possibile ritorno al Tolosa per Akpa Akpro. Il centrocampista della Lazio - fuori dal progetto di Sarri, rimasto a Roma in questi giorni mentre i compagni sono volati in Germania per il secondo ritiro stagionale - potrebbe presto tornare nella sua città natale, nel club dove è cresciuto prima di passare alla Salernitana.



Secondo il Messaggero il club francese è in trattativa con i biancocelesti per il prestito del classe '92. Il suo legame con i capitolini scadrà solo nel 2025. L'esigenza di trovare per lui una collocazione è dettata anche dalla volontà di rilanciarlo per provare poi a venderlo, dopo che nell'ultima stagione ha totalizzato solo 13 presenze. I bianco-viola transalpini non sono comunque l'unica possibilità. Almeno un altro paio di club stranieri, più la Sampdoria, hanno chiesto informazioni su di lui in questi giorni. La certezza è che lil prossimo futuro del franco-ivoriano non sarà in biancoceleste.