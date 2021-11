Al termine di questa ulteriore settimana impegnativa sarà tempo di progettare il futuro in casa Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, con ogni probabilità ci sarà un nuovo incontro tra il presidente Lotito e mister Sarri. Il patron biancoceleste oltre che tentare l'approccio col tecnico per il rinnovo sarà a disposizione per valutare come agire sul mercato di gennaio. Come riporta il quotidiano, non è da escludere la possibilità di un nuovo arrivo in attacco.



Muriqi è infatti ai margini del progetto e non vorrebbe fare un altro anno in panchina. Il Fenerbahce ci sta facendo un pensierino, ma a prescindere dal club turco, l'attaccante kosovaro ha bisogno di accumulare minuti. Solamente una sua partenza sbloccherebbe l'entrata di un nuovo compagno di reparto per Immobile, ma al momento la situazione resta difficile da sbloccare.