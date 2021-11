dopo il comunicato con cui il- in linea con quanto avvenuto per la partita disputata a Roma dello scorso 22 ottobre -di giovedì sera per questioni di ordine pubblico.con cui Darmanin ha motivato il provvedimento: "nei pressi dello stadio e nei centri delle città che ospitano le partite"".e ai suoi massimi esponenti, come confermato dalla nota ufficiale diffusa in serata dalla società: "La decisione del Ministero dell’Interno francese di vietare in via precauzionale la trasferta nella città di Marsiglia ai tifosi della Lazio non sorprende ed è in linea con quanto già deciso dalle Autorità italiane nella partita d’andata.(di cui è stata data notizia anche sui tg nazionali):La Società Sportiva Lazio ha sempre posto in essere iniziative tese a promuovere i principi valoriali dello sport ed il superamento di tutti gli steccati di carattere sociale, culturale, economico, etnico e religioso come è stato ampiamente riconosciuto anche ai massimi livelli istituzionali.Ci attendiamo quindi un chiarimento da parte delle istituzioni francesi ed una presa di posizione netta della nostra diplomazia verso espressioni di qualunquismo che dovrebbero indignare tutti gli italiani, a prescindere dall’essere tifosi o meno e dai colori delle proprie bandiere".- E dal terreno meramente sportivo(foto Ansa)presieduto da Mario Draghi in merito agli attacchi arrivati da Oltralpe: "Fratelli d'Italia chiede al Governo di attivarsi immediatamente per. Ci troviamo di fronte a un pericoloso precedente: in occasione di una partita di calcio, in questo caso Marsiglia-Lazio, il governo di Parigi non si limita a vietare l'accesso allo stadio o alla città che ospita la partita ma arriva addirittura a negare l'accesso su suolo francese dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali, non solo a chi vorrebbe andare allo stadio ma a chiunque si dichiari sostenitore di una squadra". Infine, Meloni rivolge un appello dichiarando di aspettarsi "dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e al governo italiano".