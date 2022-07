Nuova amichevole estiva per la Lazio. Per il 6 agosto, il Valladolid è alla ricerca di un'avversaria contro cui disputare il tradizionale trofeo Ciudad de Valladolid e nelle scorse ore sarebbe stata contattata proprio la società biancoceleste, che - al momento - ha in programma l'ultimo impegno prestagionale a Kossen, in Austria, il 27 luglio prima dell'inizio della Serie A il 14 agosto.



A dare la notizia è il sito spagnolo eldesmarque.com che sottolinea anche che questo, eventualmente, sarebbe solo il secondo precedente contro una squadra italiana. Nel 2001 toccò al Perugia, che perse 3-2.