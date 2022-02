Precedenti positivi per la Lazio contro squadre portoghesi. La prima volta fu contro il Boavista nella stagione 1977-78. L'ultima contro lo Sporting Lisbona nel 2011-12. Il bilancio dice 7 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte. Una sola volta però i biancocelesti si sono incrociati con il Porto. Era il 2003, in semifinale di Coppa Uefa e i dragoni si imposero 4-1 in casa, ribaltando il vantaggio iniziale di Claudio Lopez e ipotecando il passaggio (fu 0-0 al ritorno, ndr).



In generale lo score dei gol contro club lusitani dice 20 reti realizzate e 11 subite. Ma guardando solo gli scontri in trasferta le aquile non possono altrettanto sorridere: 9 marcature subite e 7 messe a segno per un totale di 4 sconfitte e 2 vittorie, l'ultima delle quali con il Benfica nel preliminare di Champions League 2003-04. Questa sera gli uomini di Sarri proveranno a migliorare il trend e magari riscattare l'onta subita 19 anni fa.