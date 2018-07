Archiviato il quinto giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore, la Lazio è stata premiata nella sala consiliare del comune. Appuntamento alle 21, tutti presenti, i giocatori e lo staff, compresi Inzaghi, Peruzzi e il team manager Manzini. Il mister biancoceleste ha preso la parola: “Ringrazio tutti, l’organizzazione e il sindaco che ci permettono di lavorare ogni giorno bene. Per me è il sesto ritiro, tre da giocatore e tre da allenatore e ogni anno qui migliora a livello delle strutture. Stiamo sempre molto bene, ci sentiamo a casa e abbiamo la fortuna di avere tanti tifosi al nostro seguito. Lo scorso anno qualcuno non ci credeva, avevamo la prima partita con la Juve e abbiamo vinto la Supercoppa e in campionato a Torino. Dobbiamo cercare qui di mettere benzina nelle gambe perché i ragazzi durante tutto l’anno dovranno dare il meglio di loro. Cristiano Ronaldo? Penso sia un bene per il calcio italiano: è un grandissimo campione e ha vinto quello che c’era da vincere. Stimolo in più per i miei ragazzi. Cercheremo di dare filo da torcere alla Juve ma anche alla Roma come abbiamo sempre fatto”. Tantissimi gli autografi firmati al termine della premiazione, in particolar a Ciro Immobile sarebbe stato chiesto con insistenza un gol al derby.