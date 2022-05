Ha avuto una distorsione alla caviglia destra, abbiamo cercato di rimediare all’intervallo e ci siamo quasi riusciti. Va ringraziato per quello che fa.

Non è scontata la presenza dicontro la. Lo racconta questa mattina Repubblica, parlando delle condizioni dell'attaccante della, uscito con una caviglia malconcia dalla sfida contro la Sampdoria.

Così aveva detto Sarri nel post partita dell'Olimpico, sabato sera. Dai saltelli esultanti del numero 17 sotto la curva a fine match non sembrava essere nulla di grave, ma il gonfiore invece c'è. E anche un po' di dolore. Sarà gestito nei prossimi giorni. Un paio di giorni di riposo serviranno per capire le possibilità di recupero. Di sicuro lui farà di tutto per esserci, ma ad oggi è da considerarsi in dubbio per la sfida di Torino.