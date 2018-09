Sta per iniziare l'avventura europea della Lazio, in un girone più complesso del previsto. La Lazio, nella giornata di ieri, ha presentato alla UEFA la lista dei 25 nomi prescelti per disputare l'Europa League: con qualche cambiamento, rispetto alle attese.



LISTA UEFA - Nella lista UEFA stilata da Inzaghi compare quello Basta (che farà posto a Lukaku non appena il belga avrà recuperato) tagliato invece lo spagnolo Patric. Il terzino è stato lasciato fuori per fare spazio al brasiliano Luiz Felipe. La lista non sarà modificabile, come riporta il Corriere dello Sport, fino a gennaio, al termine del mercato la Lazio potrà inserire eventuali nuovi nominativi.