Il futuro di Milan Badelj è tutto da scrivere. Il centrocampista croato, in scadenza con la Fiorentina, non ha ancora deciso se accettare la proposta di prolungamento del club viola. La Lazio continua a monitorare la situazione ed è pronta a farsi avanti in caso di fumata nera con i toscani per regalare a Inzaghi un'alternativa a Lucas Leiva.