Niente più extra costi per vedere Lazio Style Channel. Tra le novità in vista nella comunicazione biancoceleste, come riporta stamattina Il Messaggero, c'è anche la messa in chiaro, su Sky, del canale tematico del club. Non servirà più dunque pagare un abbonamento extra, oltre quello alla piattaforma satellitare, per godere dei contenuti della TV ufficiale biancoceleste.



Non c'è ancora una data precisa per il lancio di questa novità, ma sono comunque attese a breve comunicazioni a riguardo. Gli ultimi dettagli - scrive sempre il quotidiano - sono stati affrontati e limati in una riunione tecnica ieri sera il materiale tecnico necessario è già pronto. Ai tifosi non resta che pazientare ancora un po' per questa nuova iniziativa.