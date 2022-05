Il presidente della Lazio, Claudio Lotito e il tecnico, Maurizio Sarri, hanno avuto un nuovo colloquio nella giornata di ieri. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tema principale dell'incontro è stato il mercato e le strategie da adottare quest'estate. Per quanto riguarda il rinnovo dell'allenatore, in scadenza nel 2023, se ne riparlerà più tardi.