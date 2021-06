La Lazio si sta muovendo sul mercato alla ricerca di rinforzi che possano completare l'organico e renderlo il più possibile adatto alle richieste e alle caratteristiche del gioco che vuole sviluppare Maurizio Sarri. Per questo il ds Igli Tare è alla ricerca di almeno un paio di esterni d'attacco bravi nell'uno contro uno, e che rafforzino la batteria degli esterni d'attacco.



OFFERTA PER BRANDT - Julian Brandt trequartista e all'occorrenza esterno sinistro classe 1996, di proprietà del Borussia Dortmund e con un passato nel Bayer Leverkusen è oggi il primo obiettivo del club biancoceleste. La prima offerta per lui è già stata formulata ed è in prestito oneroso da 3\4 milioni di prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. C'è grande ottimisimo che l'affare possa concludersi per poi concentrarsi su altri obiettivi come Felipe Anderson.